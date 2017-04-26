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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подозреваемая в завладении госсредствами компания "ПБС" выиграла тендер Службы автодорог Ивано-Франковской области

Киев • УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компания "ПБС", которую правоохранители подозревают в завладении государственными средствами, выиграла тендер Службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области стоимостью 167 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Prozorro.

Подозреваемая в завладении госсредствами компания "ПБС" выиграла тендер Службы автодорог Ивано-Франковской области

Аукцион состоял из двух лотов: эксплуатационное содержание участка трассы Н-09 Мукачево-Львов и эксплуатационное содержание участка трассы Н-10 Стрый-Мамалыга. В обоих лотах победителем стала компания "ПБС".

Напомним, компания "ПБС" завладела госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог.

Как сообщал УНН, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.

Украинские Национальные Новости

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