Подозреваемая в завладении госсредствами компания "ПБС" выиграла тендер Службы автодорог Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компания "ПБС", которую правоохранители подозревают в завладении государственными средствами, выиграла тендер Службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области стоимостью 167 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Prozorro.
Аукцион состоял из двух лотов: эксплуатационное содержание участка трассы Н-09 Мукачево-Львов и эксплуатационное содержание участка трассы Н-10 Стрый-Мамалыга. В обоих лотах победителем стала компания "ПБС".
Напомним, компания "ПБС" завладела госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог.
Как сообщал УНН, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.