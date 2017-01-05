Підозру вручили чоловіку, який влаштував вибух в будинку у Сумах

Сьогодні, 5 січня 2017 року, 59-річному мешканцю будинку у Сумах, в якому стався вибух, вручено повідомлення про підозру. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Нагадуємо, що внаслідок вибуху загинула 64-річна жінка. Підозрюваний під час допиту, в присутності свідків, повідомив, що він навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, а потім ще й пошкодив трубу, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку.

На даний час чоловік перебуває в лікарні під постійним наглядом правоохоронців. Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи щодо його осудності. Зазначені процесуальні дії виконувалися з дозволу лікаря.

Як повідомляв УНН, правоохоронці з’ясували, що вибух в будинку у Сумах навмисно скоїв чоловік, який перебуває на постійному обліку у психіатра.