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Підозру вручили чоловіку, який влаштував вибух в будинку у Сумах

Підозру вручили чоловіку, який влаштував вибух в будинку у Сумах

Київ • УНН

 • 7495 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Правоохоронці вручили підозру чоловіку, з вини якого стався вибух в будинку у Сумах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Сьогодні, 5 січня 2017 року, 59-річному мешканцю будинку у Сумах, в якому стався вибух, вручено повідомлення про підозру. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Нагадуємо, що внаслідок вибуху загинула 64-річна жінка. Підозрюваний під час допиту, в присутності свідків, повідомив, що він навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, а потім ще й пошкодив трубу, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку.

На даний час чоловік перебуває в лікарні під постійним наглядом правоохоронців. Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи щодо його осудності. Зазначені процесуальні дії виконувалися з дозволу лікаря.

Як повідомляв УНН, правоохоронці з’ясували, що вибух в будинку у Сумах навмисно скоїв чоловік, який перебуває на постійному обліку у психіатра.

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