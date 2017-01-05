Подозрение вручили мужчине, который устроил взрыв в доме в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого произошел взрыв в доме в Сумах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Сегодня, 5 января 2017 года, 59-летнему жителю дома в Сумах, в котором произошел взрыв, вручено извещение о подозрении. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Напоминаем, что в результате взрыва погибла 64-летняя женщина. Подозреваемый во время допроса в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в помещение газа и поджег сигарету.
В настоящее время мужчина находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости. Указанные процессуальные действия выполнялись с разрешения врача.
Как сообщал УНН, правоохранители выяснили, что взрыв в доме в Сумах намеренно совершил человек, который находится на постоянном учете у психиатра.