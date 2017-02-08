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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46294 перегляди

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Підозру у скоєнні вбивства П.Шеремета поки нікому не вручили - А.Аваков

Київ • УНН

 • 10284 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Підозру у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета поки нікому не вручили. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

Підозру у скоєнні вбивства П.Шеремета поки нікому не вручили - А.Аваков

“На сьогоднішній момент ні одна особа не отримала документа про підозру (у скоєнні вбивства П.Шеремета — ред.). Ми над цим працюємо”, — сказав А.Аваков.

Як повідомляв УНН, слідство не виключає версію замовного вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема політичного замовного вбивства.

Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

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