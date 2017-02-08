Підозру у скоєнні вбивства П.Шеремета поки нікому не вручили - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Підозру у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета поки нікому не вручили. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній момент ні одна особа не отримала документа про підозру (у скоєнні вбивства П.Шеремета — ред.). Ми над цим працюємо”, — сказав А.Аваков.
Як повідомляв УНН, слідство не виключає версію замовного вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема політичного замовного вбивства.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.