Подозрение в совершении убийства П.Шеремета пока никому не вручили - А.Аваков

"На сегодняшний момент ни один человек не получил документа о подозрении (в совершении убийства П.Шеремета - ред.). Мы над этим работаем ", - сказал А.Аваков.

Как сообщал УНН, следствие не исключает версию заказного убийства журналиста Павла Шеремета, в частности политического заказного убийства .

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.