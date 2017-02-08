Подозрение в совершении убийства П.Шеремета пока никому не вручили - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Подозрение в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета пока никому не вручили. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний момент ни один человек не получил документа о подозрении (в совершении убийства П.Шеремета - ред.). Мы над этим работаем ", - сказал А.Аваков.
Как сообщал УНН, следствие не исключает версию заказного убийства журналиста Павла Шеремета, в частности политического заказного убийства .
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.