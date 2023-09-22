Підозру отримав керівник перетвореної у "трибуну" для аксьонова і сальдо кримської ТРК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Про підозру повідомили керівнику окупаційної телерадіокомпанії «Крим», яка стала медійною «трибуною» для місцевих гауляйтерів аксьонова і сальдо, повідомили у п'ятницю у Службі безпеки України, пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта вадима первих – керівника так званої «телерадіокомпанії «Крим», яку рашисти створили на тимчасово окупованому півострові", - вказали у СБУ.
Після повномасштабного вторгнення рф загарбницька ТРК, як вказано, функціонує як єдина медійна платформа для поширення кремлівської пропаганди в тимчасово захопленій частині півдня України. До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них – телеканали «перший кримський» та «Крим 24».
"Під керівництвом Первих вони стали головними рупорами кремля в регіоні, а також «медіатрибунами» для місцевих гауляйтерів аксьонова і сальдо", - розповіли у СБУ.
Також повідомляється, що у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років.
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"Сам первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав жителів окупованих територій приєднуватись до російського війська", - зазначили у спецслужбі.
За даними слідства, первих добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення українського півострова у 2014 році.
"Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України", - зазначили у спецслужбі.
Йому повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
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- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
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- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
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- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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Фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають заходи для притягнення його до відповідальності, зазначили у СБУ.