Подозрение получил руководитель превращенной в "трибуну" для аксенова и сальдо крымской ТРК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. О подозрении сообщили руководителю оккупационной телерадиокомпании «Крым», которая стала медийной «трибуной» для местных гауляйтеров аксенова и сальдо, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта вадима первых – руководителя так называемой «телерадиокомпании «Крым», которую рашисты создали на временно оккупированном полуострове", - указали в СБУ.
После полномасштабного вторжения рф захватническая ТРК, как указано, функционирует как единственная медийная платформа для распространения кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины. В структуру оккупационного учреждения входит 16 российских информресурсов. Среди них – телеканалы «первый крымский» и «Крым 24».
"Под руководством первых они стали главными рупорами кремля в регионе, а также «медиатрибунами» для местных гауляйтеров аксенова и сальдо", - рассказали в СБУ.
Также сообщается, что в студиях вражеской ТРК монтировали фейковые репортажи с передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов.
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"Сам первых неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призывал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии", - отметили в спецслужбе.
По данным следствия, первых добровольно пошел на сотрудничество с агрессором сразу после захвата украинского полуострова в 2014 году.
"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности первых против государственной безопасности Украины", - отметили в спецслужбе.
Ему сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
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- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
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- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
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Фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности, отметили в СБУ.