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Подозрение получил руководитель превращенной в "трибуну" для аксенова и сальдо крымской ТРК

Подозрение получил руководитель превращенной в "трибуну" для аксенова и сальдо крымской ТРК

Киев • УНН

 • 103877 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. О подозрении сообщили руководителю оккупационной телерадиокомпании «Крым», которая стала медийной «трибуной» для местных гауляйтеров аксенова и сальдо, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта вадима первых – руководителя так называемой «телерадиокомпании «Крым», которую рашисты создали на временно оккупированном полуострове", - указали в СБУ.

После полномасштабного вторжения рф захватническая ТРК, как указано, функционирует как единственная медийная платформа для распространения кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины. В структуру оккупационного учреждения входит 16 российских информресурсов. Среди них – телеканалы «первый крымский» и «Крым 24».

"Под руководством первых они стали главными рупорами кремля в регионе, а также «медиатрибунами» для местных гауляйтеров аксенова и сальдо", - рассказали в СБУ.

Также сообщается, что в студиях вражеской ТРК монтировали фейковые репортажи с передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов.

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"Сам первых неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призывал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии", - отметили в спецслужбе.

По данным следствия, первых добровольно пошел на сотрудничество с агрессором сразу после захвата украинского полуострова в 2014 году.

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности первых против государственной безопасности Украины", - отметили в спецслужбе.

Ему сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности, отметили в СБУ.

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