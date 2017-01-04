Підозру оголосили фігурантам рейдерського захоплення одного з агрохолдингів

У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ щодо заволодіння керуючим партнером одного з великих агрохолдингів частки майна, що належить іншому партнеру, Служба безпеки України спільно з прокуратурою провела низку обшуків.

Слідчі дії відбулися у офісах підприємств, що входять до структури холдингу та оселях посадовців, причетних до протиправної діяльності. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 390 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівки, 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.

П’ятьом посадовцям агрохолдингу наразі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.