Подозрение объявили фигурантам рейдерского захвата одного из агрохолдингов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Фигурантам уголовного дела по рейдерскому захвату одного из агрохолдингов сообщено о подозрении в завладении имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК по завладению управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов доли имущества, принадлежащего другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков.
Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах чиновников, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 000 долларов и 10 000 евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.
Пяти должностным лицам агрохолдинга пока сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.