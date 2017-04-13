Підозри щодо отруєння учнів херсонської школи водою не підтвердились
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У херсонській школі, де вчора отруїлись діти здійснюється перевірка санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Вже відомі результати дослідження води. Вона відповідає нормам. Підозри щодо отруєння учнів водою не підтвердились. Про це УНН повідомили в Управління громадських зв’язків Херсонської міської ради.
“Наразі у школі здійснюється перевірка санітарно-гігієнічних умов організації харчування, проводяться лабораторні аналізи. Результати будуть виявлені та оприлюднені”, — розповіли у міськраді.
“Щоденно здійснюється лабораторний аналіз як мінімум 20 зразків води з різних мікрорайонів. Учора через ситуацію у школі № 53 їх зробили більше 100. Жодних відхилень від норми не виявлено”, — зазначає директор МКП “Херсонводоканал” Михайло Чемерис.
Нагадаємо, шестеро учнів Херсонської загальноосвітньої школи № 53 Херсонської міської ради госпіталізовані до Херсонської обласної інфекційної лікарні. Діагноз — гострий гастроентерит. Всього за добу до лікарні із симптомами нудоти та недомагання звернулися 10 дітей із батьками.
Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що Херсонську школу, в якій потруїлись діти, закриють на санітарну обробку.