Подозрения об отравлении учеников херсонской школы водой не подтвердились
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В херсонской школе, где вчера отравились дети осуществляется проверка санитарно-гигиенических условий организации питания. Уже известны результаты исследования воды. Она соответствует нормам. Подозрения об отравлении учеников водой не подтвердились. Об этом УНН сообщили в Управлении общественных связей городского совета.
“Сейчас в школе осуществляется проверка санитарно-гигиенических условий организации питания, проводятся лабораторные анализы. Результаты будут выявлены и обнародованы ”, - рассказали в горсовете.
“Ежедневно осуществляется лабораторный анализ как минимум 20 образцов воды из разных микрорайонов. Вчера из-за ситуации в школе № 53 их сделали более 100. Никаких отклонений от нормы не обнаружено ”, - отмечает директор МКП “Херсонводоканал” Михаил Чемерис.
Напомним, шестеро учеников Херсонской общеобразовательной школы 53 Херсонского городского совета госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Диагноз — острый гастроэнтерит. Всего за сутки в больницу с симптомами тошноты и недомогания обратились 10 детей с родителями.
Напомним, 13 апреля УНН сообщал, что Херсонскую школу, в которой отравились дети, закроют на санитарную обработку.