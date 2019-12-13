Підозри фігурантам справи Шеремета засновані на експертизах - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Експертиза встановила ДНК підозрюваних на вибухівці, ідентичній тій, якою був підірваний автомобіль Павла Шеремета. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми отримали попередні висновки експертизи ... Висновок експерта це вже серйозно ... В основу нашої підозри лягає найголовніше - експертиза. Пума і Буча виготовили міну, практично ідентичну тій, якою був убитий Павло Шеремет. Антоненко і Кузьменко, вона ж "Ліса", відповідно до експертизи, були тими двома людьми, які заклали міну під автомобіль Павла Шеремета - це другий факт", - сказав Аваков.
Він також розповів, що під час слідства розроблялися 20 груп.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.