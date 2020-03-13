Підозра на коронавірус у студента в Кременчуці: результати аналізів будуть не раніше неділі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Результати аналізу на коронавірус у студента в Кременчуці очікують у неділю-понеділок. Наразі пацієнт перебуває у задовільному стані. Про це сказала заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Людмила Пономаренко під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій, передає кореспондент УНН.
"Вчора звернувся молодий мешканець міста Кременчука, який сам у себе запідозрив можливе захворювання на коронавірус. Були включені всі механізми, відпрацьовано відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. З метою непоширення паніки, оскільки пацієнт звернувся самостійно на телефонну лінію 103, і сам виявив у себе підозру – проведено протиепідемічні заходи… Наразі пацієнт знаходиться в задовільному стані, ізольований в окремому боксі", - повідомила Людмила Пономаренко.
Вона зазначила, що, відповідно до інструкцій, вчора провели тест на грип-А та грип-Б і вони виявились негативними. У зв'язку з цим, зібрали біоматеріал для тесту на більш детальну полімеразну ланцюгову реакцію, і надіслали його до обласного лабораторного центру.
"Також матеріал доставляється на дослідження на коронавірус в референс-лабораторію міста Києва. Результати цього дослідження ми очікуємо у неділю-понеділок", - додала Людмила Пономаренко.
За її словами, зараз досліджують коло контактних осіб і проводяться протиепідемічні заходи.
Нагадаємо, у Кременчуці лікарі перевіряють студента з підозрою на коронавірус.