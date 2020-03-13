Підозра на коронавірус у студента в Кременчуці: результати аналізів будуть не раніше неділі

КИЇВ. 13 березня. УНН. Результати аналізу на коронавірус у студента в Кременчуці очікують у неділю-понеділок. Наразі пацієнт перебуває у задовільному стані. Про це сказала заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Людмила Пономаренко під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій, передає кореспондент УНН.