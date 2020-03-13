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У Кременчуці лікарі перевіряють студента з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У місті Кременчук до лікарні доставили студента з симптомами ОРВІ. Його перевіряють на коронавірус. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

"Госпіталізований студент, у нього скарги на температуру, слабкість, кашель. А саме який діагноз я вам сказати не можу. Він доставлений у інфекційне відділення лікарні Кременчуцької. Він зараз там знаходиться... В нього тільки аналізи взяли", - розповіли у пресслужбі, відповідаючи на запитання, чи дійсно до Кременчука доставили до лікарні студента з підозрою на коронавірус.

У пресслужбі додали, що всі лікарі зараз насторожі і повідомляють про будь-яку підозру.

"Тому є така людина, але наскільки там підтвердиться чи не підтвердиться діагноз – ми не можемо сказати", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки COVID-19 – на Житомирщині та у Чернівецькій області.

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