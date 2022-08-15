Підняття валютного курсу вплинуло на ціни: у НБУ розповіли, на що саме
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Підняття валютного курсу, вперше з 24 лютого, вплинуло на ціни на непродовольчі товари. Про це повідомляє НБУ в звіті з оцінкою інфляції у липні, пише УНН.
Цитата
"Частковий вплив на вартість непродовольчих товарів мало зростання вартості імпортованої складової через коригування офіційного курсу гривні до долара США для збільшення стійкості української економіки, а також завершення періоду імпорту автомобілів за пільговими умовами", - повідомили у Нацбанку.
Деталі
Так, за даними НБУ, пришвидшилося зростання вартості непродовольчих товарів (до 11,7% р/р), зокрема автомобілів, товарів для дому (посуду, меблів, побутової техніки), електроніки, фармацевтичних товарів і товарів особистого догляду.
Зниження цін на одяг та взуття, як вказано, сповільнилося. Тобто, одяг знову почав рости в ціні. Це у НБУ пояснили як вичерпанням старих запасів, обмеженим постачанням нового товару та збільшенням витрат на логістику, так і реалізацією відкладеного попиту на тлі поступового повернення людей до своїх домівок.
Окрім того, дорожчали й телекомунікаційні та медичні послуги, послуги салонів краси, спортзалів, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Надалі вищими темпами зростала вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх домівок, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили. Натомість підвищення вартості оренди житла, проживання в готелях та пансіонатах суттєво сповільнилося, додали у НБУ. Це у Нацбанку пояснили послабленням попиту на такі послуги внаслідок поступового повернення громадян до своїх домівок, а також тим, що туристичний сезон не розпочато. Загалом зростання вартості послуг пришвидшилося до 14,9% р/р.
Збільшувалася й вартість автомобільних транспортних послуг на тлі високих цін на пальне. З іншого боку, зростання тарифів на комунальні послуги надалі сповільнювалося. Це пов'язано з вичерпанням ефектів бази порівняння завдяки фіксованим тарифам.
Доповнення
Підняття рівня фіксованого офіційного курсу гривні до долара США до 36,57 грн/дол. матиме обмежений вплив на ціни, переконували у НБУ.