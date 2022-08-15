Поднятие валютного курса повлияло на цены: в НБУ рассказали, на что именно

Цитата

"Частичное влияние на стоимость непродовольственных товаров оказал рост стоимости импортируемой составляющей из-за корректировки официального курса гривны к доллару США для увеличения устойчивости украинской экономики, а также завершение периода импорта автомобилей по льготным условиям", - сообщили в Нацбанке.

Детали

Так, по данным НБУ, ускорился рост стоимости непродовольственных товаров (до 11,7% г/г), в том числе автомобилей, товаров для дома (посуды, мебели, бытовой техники), электроники, фармацевтических товаров и товаров личного ухода.

Снижение цен на одежду и обувь, как указано, замедлилось. То есть одежда опять начала расти в цене. Это в НБУ объяснили как исчерпанием старых запасов, ограниченным снабжением нового товара и увеличением затрат на логистику, так и реализацией отложенного спроса на фоне постепенного возвращения людей в свои дома.

Кроме того, дорожали и телекоммуникационные и медицинские услуги, услуги салонов красоты, спортзалов, химической чистки и общепита. В дальнейшем более высокими темпами росла стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, вернувшихся в свои дома, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы. В то же время повышение стоимости аренды жилья, проживания в гостиницах и пансионатах существенно замедлилось, добавили в НБУ. Это в Нацбанке объяснили ослаблением спроса на такие услуги в результате постепенного возвращения граждан в свои дома, а также тем, что туристический сезон не начат. В целом рост стоимости услуг ускорился до 14,9% г/г.

Увеличивалась и стоимость автомобильных транспортных услуг на фоне высоких цен на топливо. С другой стороны, рост тарифов на коммунальные услуги и дальше замедлялся. Это связано с истощением эффектов базы сравнения благодаря фиксированным тарифам.

Дополнение

Поднятие уровня фиксированного официального курса гривны к доллару США до 36,57 грн/долл. будет иметь ограниченное влияние на цены, убеждали в НБУ.