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Підняття DELFI: чому так довго

Підняття DELFI: чому так довго

Київ • УНН

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Багато українців загадуються над питанням, чому так довго не можуть підняти DELFI, який зазнав аварії в Чорному морі і “ліг” на мілину біля берегів Одеси. Влада могла підняти судно ще навесні, запевняють експерти. Це було неможливо, відповідає влада.

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Чи є аналогія українського DELFI з італійським лайнером COSTA CONCORDIA, якої долі бажають власнику DELFI, чому так довго влада не втручалася в процес та звідки взявся безкоштовний кран, в матеріалі УНН.

“Якби цей танкер підняли ще взимку чи навесні цього року — це не стало б державною проблемою”, — каже політолог Руслан Бортник.

“Підйом таких кораблів або танкерів має відбуватися у дуже короткий період”, — погоджується політолог Андрій Смолій.

“Там справи на кілька годин, якщо професійно підійти”, — додає політолог Володимир Цибулько.

Саме так вважає і більшість людей, які чули про сумнозвісний DELFI і не розуміють, чому влада так довго тягне з його підняттям.

Та у владі відповідають, що головна проблема — у міжнародному морському праві, яке гарантує судновласнику час для самостійної ліквідації надзвичайної ситуації.

Судновласник DELFI просив Венедіктову дати йому шанс

У випадку з DELFI судновласник мав розв'язати свою проблему до кінця березня. До цього моменту, як стверджують у владі, держава не мала права втручатися у ситуацію. Та 8 квітня на сайті Офісу Генпрокурора був опублікований лист, в якому йдеться про те, що у зв’язку з пандемією судновласник просить продовжити йому термін ліквідації ситуації.

“Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу Генпрокурора до справи затонулого танкера”, — повідомляла тоді Генпрокурор Ірина Венедіктова. До речі, судновласник у своєму листі позиціонував себе як статусна компанія, що входить у величезний холдинг.

Та усі спроби судновласника перевернути танкер — були марні. Ймовірно, через намагання зекономити. Наприкінці липня чергова, і, очевидно, остання спроба завершилася знову провалом — не витримали троси, які представники судновласника назвали неякісними.

Тепер вже за підняття DELFI взялася держава

Згідно з правилами, підйом танкера має бути за кошти держави, які зобов’язаний компенсувати судновласник. Адміністрація портів вже оголосила конкурс на кращий варіант підняття затонулого DELFI, але буквально вчора міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що кран для підняття танкера державі надали безкоштовно. Уже навіть з‘явилися його фото, який “пришвартований” біля затонулого танкера.

За інформацією УНН, після того, як у судновласника завершився термін ліквідації наслідків аварії, і він не зміг нічого зробити, одеський бізнес вирішив допомогти своєму місту та в межах популярних серед великих компаній кейсів КСО (благодійності) запропонував надати державі кран безкоштовно.

Пропозиція використати безкоштовний кран, логічно, що буде прийнятною для держави, зокрема Міністерства інфраструктури, на яке ліг увесь тягар DELFI-проблеми. Адже за підрахунками українських і іноземних компаній, підняття такого танкера мало обійтися Україні у близько 1 млн євро.

Якщо не вдасться безкоштовно підняти танкер, держава буде розглядати інші варіанти — часу буде до перших штормів восени, кажуть експерти.

При цьому головна увага буде прикута до міністра інфраструктури Владислава Криклія, який хоча і не мав цим займатися, все ж залишився “останньою надією”.

“Міністр — це не людина, яка вирішує окреме питання. Це людина, яка забезпечує постійну роботу свого відомства”, — каже політолог Сергій Белашко.

Але оскільки вже проблема штучно перекочувала на рівень Криклія, успішне її вирішення — надасть йому політичний імунітет, додає Андрій Смолій.

“Якщо підняття DELFI буде супроводжуватися гарно інформаційно, якщо буде підтримка на рівні Офісу — Криклій отримає імунітет до кінця існування уряду Шмигаля у тому вигляді, у якому він є зараз”, — каже політолог.

Італійський лайнер COSTA CONCORDIA піднімали півтора роки

До речі, рятувальна операція лайнеру COSTA CONCORDIA, з яким асоціюють DELFI, хоча їх розміри суттєво відрізняються — теж не була миттєвою. Лайнер наскочив на риф через помилку капітана у січні 2012 року. За даними ЗМІ, операція мала коштувати 600 млн євро, що було еквівалентно вартості самого судна. Майже через півтора року, у вересні 2013 року, почалася операція з підняття лайнера. Тривала вона 19 годин. Ще майже через рік, у липні 2014-го, лайнер був відбуксований в порт, де пройшла його утилізація. Повністю розібрано його було лише у 2017 році. Компанія-оператор судна була оштрафована на мільйон євро.

DELFI мають покарати

Судновласники українського DELFI теж не повинні оминути покарання. І не лише за порушення екологічних норм, вважають експерти.

“Він має відповісти за збиток, нанесений курортному сезону, має відповісти за збиток, нанесений іміджу місту Одеси, за все. Тим паче, що екологічні збитки вже важко порахувати. Він має повністю покрити державні зусилля і витрати за всі ці процеси. А ще cтворена загроза життю і здоров’ю людей, тому тут питання не тільки матеріальної відповідальності, а, можливо, і кримінальної”, — каже політолог Руслан Бортник.

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