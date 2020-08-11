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Поднятие DELFI: почему так долго

Поднятие DELFI: почему так долго

Киев  •  УНН

 • 25817 просмотра

Многие украинцы задаются вопросом, почему так долго не могут поднять DELFI, который потерпел крушение в Черном море и "лег" на мель у берегов Одессы. Власти могли поднять судно еще весной, уверяют эксперты. Это было невозможно, отвечают власти.

КИЕВ. 11 августа. УНН. Есть ли аналогия украинского DELFI с итальянским лайнером COSTA CONCORDIA, какой судьбы желают владельцу DELFI, почему так долго власти не вмешивались в процесс и откуда взялся бесплатный кран, в материале УНН.

"Если бы этот танкер подняли еще зимой или весной этого года - это не стало бы государственной проблемой", - говорит политолог Руслан Бортник.

"Подъем таких кораблей или танкеров должен происходить в очень короткий период", - соглашается политолог Андрей Смолий.

"Там дела на несколько часов, если профессионально подойти", - добавляет политолог Владимир Цыбулько.

Именно так считает и большинство людей, которые слышали о печально известном DELFI и не понимают, почему власти так долго тянут с его поднятием.

И во власти отвечают, что главная проблема - в международном морском праве, которое гарантирует судовладельцу время для самостоятельной ликвидации чрезвычайной ситуации.

Судовладелец DELFI просил Венедиктову дать ему шанс

В случае с DELFI судовладелец должен был решить свою проблему до конца марта. К этому моменту, как утверждают во власти, государство не имело права вмешиваться в ситуацию. И 8 апреля на сайте Офиса Генпрокурора было опубликовано письмо, в котором говорится о том, что в связи с пандемией судовладелец просит продлить ему срок ликвидации ситуации.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимание Офиса Генпрокурора к делу затонувшего танкера", - сообщала тогда Генпрокурор Ирина Венедиктова. Кстати, судовладелец в своем письме позиционировал себя как статусная компания, входящая в огромный холдинг.

И все попытки судовладельца перевернуть танкер - были напрасны. Вероятно, из-за попытки сэкономить. В конце июля очередная, и, очевидно, последняя попытка завершилась снова провалом - не выдержали тросы, которые представители судовладельца назвали некачественными.

Теперь уже за поднятие DELFI взялось государство

Согласно правилам, подъем танкера должен быть за счет государства, что обязан компенсировать судовладелец. Администрация портов уже объявила конкурс на лучший вариант поднятия затонувшего DELFI, но буквально вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что кран для поднятия танкера государству предоставили бесплатно. Уже даже появились его фото, "пришвартованного" у затонувшего танкера.

По информации УНН, после того, как у судовладельца завершился срок ликвидации последствий аварии, и он не смог ничего сделать, одесский бизнес решил помочь своему городу и в рамках популярных среди крупных компаний кейсов КСО (благотворительности) предложил предоставить государству кран бесплатно.

Предложение использовать бесплатный кран, логично, что будет приемлемым для государства, в частности Министерства инфраструктуры, на которое лег весь груз DELFI-проблемы. Ведь по подсчетам украинских и иностранных компаний, поднятие такого танкера должно было обойтись Украине в около 1 млн евро.

Если не удастся бесплатно поднять танкер, государство будет рассматривать другие варианты - времени будет до первых штормов осенью, говорят эксперты.

При этом главное внимание будет приковано к министру инфраструктуры Владиславу Криклию, который хотя и не должен был этим заниматься, все же остался "последней надеждой".

"Министр - это не человек, который решает отдельный вопрос. Это человек, который обеспечивает постоянную работу своего ведомства", - говорит политолог Сергей Белашко.

Но поскольку уже проблема искусственно перекочевала на уровень Криклия, успешное ее решение - предоставит ему политический иммунитет, добавляет Андрей Смолий.

"Если поднятие DELFI будет сопровождаться хорошо информационно, если будет поддержка на уровне Офиса - Криклий получит иммунитет до конца существования правительства Шмыгаля в том виде, в котором он есть сейчас", - говорит политолог.

Итальянский лайнер COSTA CONCORDIA поднимали полтора года

Кстати, спасательная операция лайнера COSTA CONCORDIA, с которым ассоциируют DELFI, хотя их размеры существенно отличаются - тоже не была мгновенной. Лайнер налетел на риф из-за ошибки капитана в январе 2012 года. По данным СМИ, операция должна была стоить 600 млн евро, что было эквивалентно стоимости самого судна. Почти через полтора года, в сентябре 2013 года, началась операция по подъему лайнера. Длилась она 19 часов. Еще почти через год, в июле 2014-го, лайнер был отбуксирован в порт, где прошла его утилизация. Полностью разобран он был только в 2017 году. Компания-оператор судна была оштрафована на миллион евро.

DELFI должны наказать

Судовладельцы украинского DELFI тоже не должны избежать наказания. И не только за нарушение экологических норм, считают эксперты.

"Он должен ответить за ущерб, нанесенный курортному сезону, должен ответить за ущерб, нанесенный имиджу города Одессы, всему. Тем более, что экологический ущерб уже трудно подсчитать. Он должен полностью покрыть государственные усилия и затраты за все эти процессы. А еще создана угроза жизни и здоровью людей, поэтому здесь вопрос не только материальной ответственности, а, возможно, и уголовной", - говорит политолог Руслан Бортник.

Украинские Национальные Новости

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