Підліток відкрив нову екзопланету на третій день практики в NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Практикант Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) відкрив нову екзопланету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt і DW.
17-річний Вольф Кукье проходив практику в NASA влітку 2019 року. Він повинен був вивчати зміни в яскравості зірок за допомогою космічного телескопа TESS.
На третій день практики підліток звернув увагу на незвичайний сигнал і припустив, що побачив зоряне затемнення. Пізніше фахівці прийшли до висновку, що юнак виявив нову планету, розташовану поза Сонячною системою. Об'єкт, що отримав назву TOI тисячу триста тридцять вісім b, в 6,9 разів більше Землі і знаходиться на відстані 1300 світлових років від неї, в сузір'ї Живописця.
Це перша планета з кратною орбітою, відкрита телескопом TESS. Вчені відносять до них екзопланети, що обертаються не навколо одиночної зірки (як Земля навколо Сонця), а навколо подвійної. У свою чергу, подвійна зірка являє собою систему з двох гравітаційно пов'язаних зірок, що обертаються навколо спільного центру мас по замкнутих орбітах.
Телескоп TESS був запущений в квітні 2018 року і призначений для пошуку і вивчення екзопланет. Він оснащений чотирма камерами, кожна з яких робить знімок ділянки неба раз в півгодини.
Нагадаємо, телескоп NASA виявив першу потенційно населену планету розміром з Землю.