Підліток намагався втекти з реабілітаційного центру в Києві та випав з другого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У столиці хлопець намагався втекти з центру соціально-психологічної реабілітації дітей через вікно, внаслідок чого отримав численні травми. Про це УНН розповіли медичні працівники.
Інцидент стався учора, 9 січня, у Деснянському районі Києва.
Відомо, що 17-річний утриманець одного з центрів соціально-психологічної реабілітації хотів втекти із закладу через вікно проте впав та отримав забої голови, рук та ніг. Його було доправлено до травмпункту.
Як повідомляв УНН, учора, 9 січня, автомобіль збив поні, яке тримала на повідку дівчинка, внаслідок чого лоша впало та протягнуло за собою дитину.