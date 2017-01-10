Підліток намагався втекти з реабілітаційного центру в Києві та випав з другого поверху

Інцидент стався учора, 9 січня, у Деснянському районі Києва.

Відомо, що 17-річний утриманець одного з центрів соціально-психологічної реабілітації хотів втекти із закладу через вікно проте впав та отримав забої голови, рук та ніг. Його було доправлено до травмпункту.

Як повідомляв УНН, учора, 9 січня, автомобіль збив поні, яке тримала на повідку дівчинка, внаслідок чого лоша впало та протягнуло за собою дитину.