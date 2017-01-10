Подросток пытался бежать из реабилитационного центра в Киеве и выпал со второго этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В столице парень пытался бежать из центра социально-психологической реабилитации детей через окно, в результате чего получил многочисленные травмы. Об этом УНН рассказали медицинские работники.
Инцидент произошел вчера, 9 января, в Деснянском районе Киева.
Известно, что 17-летний иждивенец одного из центров социально-психологической реабилитации хотел убежать из заведения через окно однако упал и получил ушибы головы, рук и ног. Он был доставлен в травмпункт.
Как сообщал УНН, вчера, 9 января, автомобиль сбил пони, которого держала на поводке девочка, в результате чего жеребенок упал и протянул за собой ребенка.