Підлітку на Дніпропетровщині перерізали горло

“У студентки аграрно-економічного університету Юлії Підгорної сталося велике горе. Її молодшому брату, якому 14 років, перерізали горло і встромили ніж у спину, пробили легеню. Мені невідома причина, через яку напали на дитину. Проте знаю, що хлопчик перебуває у важкому стані. Йому вже зробили пару операцій, перебуває в реанімації на Космічній. У нього тільки мати і сестра. Лікарі довго боролися за його життя і він живий. Необхідна матеріальна допомога на ліки”, — йдеться у дописі О.Білої.

В результаті нападу хлопець назавжди втратив можливість говорити.

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, яких підозрюють у нападі на 14-річного хлопця.

Хлопці зізналися, що спланували напад на однолітка заздалегідь. Вони зайшли на його подвір’я та попрохали напитися. Коли потерпілий відвернулася, один з нападників, раніше судимий за крадіжку 16-річний хлопець, взяв цеглину та вдарив його по голові. Вже у будинку його зв’язали кабелем, почали бити та завдали кілька ударів кухонним ножем.

Подумавши, що потерпілий помер, нападники забрали з будинку монітор, системний блок, інші комплектуючі, і залишили місце злочину. Дорогою викинули ніж біля покинутого будинку.

Наразі підозрювані зізналися у скоєнні злочину. Також у них вилучені всі викрадені у потерпілого речі. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Міру покарання визначить суд.