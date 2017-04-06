Подростку в Днепропетровской области перерезали горло

"У студентки аграрно-экономического университета Юлии Подгорной произошло большое горе. Ее младшему брату, которому 14 лет, перерезали горло и воткнули нож в спину, пробили легкое. Мне неизвестна причина, по которой напали на ребенка. Однако знаю, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему уже сделали пару операций, находится в реанимации на Космической. У него только мать и сестра. Врачи долго боролись за его жизнь и он жив. Необходима материальная помощь на лекарства", - говорится в заметке Д.Белой.

В результате нападения парень навсегда потерял возможность говорить.

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на 14-летнего парня.

Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее. Они зашли к нему во двор и попросили напиться. Когда пострадавший отвернулся, один из нападавших, ранее судимый за кражу 16-летний парень, взял кирпич и ударил его по голове. Уже в доме его связали кабелем, начали бить и нанесли несколько ударов кухонным ножом.

Подумав, что потерпевший умер, нападавшие забрали из дома монитор, системный блок, другие комплектующие, и покинули место преступления. По дороге выбросили нож у заброшенного дома.

Подозреваемые признались в совершении преступления. Также у них изъяты все похищенные у потерпевшего вещи. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им грозит наказание по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Меру наказания определит суд.