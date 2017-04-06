Подростку в Днепропетровской области перерезали горло

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57776 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106453 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163795 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118878 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113807 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155985 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подростку в Днепропетровской области перерезали горло

Подростку в Днепропетровской области перерезали горло

Киев  •  УНН

 • 15881 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области 14-летнему парню перерезали горло и воткнули нож в спину. Об этом в Facebook написала заместитель директора департамента - начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Дарья Белая, передает УНН-Центр.

"У студентки аграрно-экономического университета Юлии Подгорной произошло большое горе. Ее младшему брату, которому 14 лет, перерезали горло и воткнули нож в спину, пробили легкое. Мне неизвестна причина, по которой напали на ребенка. Однако знаю, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему уже сделали пару операций, находится в реанимации на Космической. У него только мать и сестра. Врачи долго боролись за его жизнь и он жив. Необходима материальная помощь на лекарства", - говорится в заметке Д.Белой.

В результате нападения парень навсегда потерял возможность говорить.

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на 14-летнего парня.

Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее. Они зашли к нему во двор и попросили напиться. Когда пострадавший отвернулся, один из нападавших, ранее судимый за кражу 16-летний парень, взял кирпич и ударил его по голове. Уже в доме его связали кабелем, начали бить и нанесли несколько ударов кухонным ножом.

Подумав, что потерпевший умер, нападавшие забрали из дома монитор, системный блок, другие комплектующие, и покинули место преступления. По дороге выбросили нож у заброшенного дома.

Подозреваемые признались в совершении преступления. Также у них изъяты все похищенные у потерпевшего вещи. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им грозит наказание по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Меру наказания определит суд.

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