Підлітків госпіталізували з передозуванням алкоголем в Києві

Інцидент стався під ранок 1 січня біля парковки в районі станції метро Оболонь.

Зокрема, 16 річна дівчина мала ознаки передозування алкоголем і взагалі не реагувала, разом з нею був 17 річний хлопець, якому теж було погано.

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Лікарі повідомили, що у дівчини була гостра інтоксикація внаслідок вживання алкоголю. Їх обох було госпіталізовано до токсикологічного відділення однієї з київських лікарень.

Як повідомляв УНН, у новорічну ніч в чоловіка в руках вибухнула петарда, внаслідок чого він отримав рвані травми пальців.