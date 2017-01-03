Подростков госпитализировали с передозировкой алкоголем в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Двое подростков отравились алкоголем во время празднования Нового года, в результате чего их пришлось госпитализировать. Об этом сообщили УНН медицинские работники.
Инцидент произошел под утро 1 января возле парковки в районе станции метро Оболонь.
В частности, 16 летняя девушка имела признаки передозировки алкоголем и вообще не реагировала, вместе с ней был 17 летний парень, которому тоже было плохо.
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Врачи сообщили, что у девушки была острая интоксикация в результате употребления алкоголя. Их обоих госпитализировали в токсикологическое отделение одной из киевских больниц.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь у мужчины в руках взорвалась петарда, в результате чего он получил рваные травмы пальцев.