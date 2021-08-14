Підґрунтям могла стати національна неприязнь: інформацію про напад на українця у Польщі перевіряє посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Посольство України у Польщі перевіряє інформацію оприлюднену у ЗМІ щодо нападу на громадянина України у місті Бжеґ. Про це українські дипломати повідомили в п’ятницю, 13 серпня, передає УНН.
Цитата:
“Посольство України спільно з Консульством України в Гданську перевіряють інформацію ЗМІ щодо інциденту у м.Влоцлавек, підгрунтям якого може бути національна неприязнь”, — повідомили у Посольстві.
В українській дипустанові підкреслили, що будь-які прояви насильства, приниження чи упередженості за національною ознакою є неприпустимими.
Контекст
Напередодні польські ЗМІ повідомили, що 8 серпня семеро невідомих осіб напали на українця в центрі міста Бжеґ, закидавши його пляшками.
Згідно з даними місцевої поліції, після 4 години ранку група агресивно налаштованих осіб чіплялася до усіх прохожих й переслідувала чоловіка, який за інформацією свідка, був українцем.
Поліція заявила, що біля точки громадського харчування працівники поліції виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили.
Про стан потерпілого не повідомлялось.