Основой могла стать национальная неприязнь: информацию о нападении на украинца в Польше проверяет посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Посольство Украины в Польше проверяет информацию опубликованную в СМИ о нападении на гражданина Украины в городе Бжег. Об этом украинские дипломаты сообщили в пятницу, 13 августа, передает УНН.
Цитата:
"Посольство Украины совместно с Консульством Украины в Гданьске проверяют информацию СМИ об инциденте в м.Влоцлавек, основой которого может быть национальная неприязнь", - сообщили в Посольстве.
В украинском дипучреждении подчеркнули, что любые проявления насилия, унижения или предвзятости по национальному признаку недопустимы.
Контекст
Накануне польские СМИ сообщили, что 8 августа семеро неизвестных напали на украинском в центре города Бжег, забросав его бутылками.
Согласно данным местной полиции, после 4:00 утра группа агрессивно настроенных лиц цеплялась ко всем прохожих и преследовала мужчину, который по информации свидетеля, был украинцем.
Полиция заявила, что у точки общественного питания работники полиции обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили.
О состоянии пострадавшего не сообщалось.