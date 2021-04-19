Підготовку до Великодня в умовах пандемії COVID-19 обговорили на нараді у Зеленського: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ситуацію з проходженням третьої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та підготовку до Великодніх свят обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.
Так, Зеленський порушив питання підготовки до Великодніх свят в умовах пандемії.
Цитата:
"У нас є вже досвід відзначання таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими", - сказав Президент.
Деталі
Повідомляється, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони", ситуація в місті Києві залишається складною.
За даними прем’єра, загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні – 44 415.
Зеленський також наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. З цією метою цьогоріч в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.
У МОЗ також доповіли про роботу над планом закупівлі вакцини від COVID-19 та щеплення населення. Уряд планує провакцинувати до 70% дорослого населення до кінця року.
Довідково
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні розпочалася вже 13 квітня.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.