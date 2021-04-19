Подготовку к Пасхе в условиях пандемии COVID-19 обсудили на совещании у Зеленского: детали

Так, Зеленский поднял вопрос подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

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"У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важный праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - сказал Президент.

Детали

Сообщается, Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украины близки к выходу из "красной зоны", ситуация в городе Киеве остается сложной.

По данным Премьера, в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня - 44 415.

Зеленский также отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и прививки населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

Справка

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине началась уже 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз.



Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.



В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.



