Підготовка українських пілотів: перші групи вже відправлені до Великої Британії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 8420 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 13416 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 26791 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 29132 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 68102 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 55166 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54660 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117770 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182550 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 206782 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 42518 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24145 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22162 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 13356 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 48125 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 26784 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 48745 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 68093 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 206780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 257927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9414 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9534 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22932 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27583 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43410 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підготовка українських пілотів: перші групи вже відправлені до Великої Британії

Київ • УНН

 • 266986 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. На порядку денному підготовка українських пілотів, перші групи вже відправлені до Великої Британії. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі із Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає УНН.

Підготовка українських пілотів: перші групи вже відправлені до Великої Британії

Деталі

Сторони обговорили питання збройної підтримки України, відбудови та інтеграції нашої держави до НАТО.

Шмигаль подякував Клеверлі за лідерство Британії у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.

Цитата

"Сьогодні на порядку денному підготовка наших пілотів, перші групи вже відправлені до Великої Британії. На полі бою відбувається переформатування українських збройних сил за стандартами НАТО. Тому під час саміту НАТО Україна має почути конкретні меседжі про наше майбутнє в Альянсі. Це важливо для українського суспільства та для нашої армії", — наголосив Глава уряду.

Нагадаємо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "Коаліція винищувачів" у своєму складі налічує уже вісім країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16