Підготовка українських пілотів: перші групи вже відправлені до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На порядку денному підготовка українських пілотів, перші групи вже відправлені до Великої Британії. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі із Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі, передає УНН.
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Сторони обговорили питання збройної підтримки України, відбудови та інтеграції нашої держави до НАТО.
Шмигаль подякував Клеверлі за лідерство Британії у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.
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"Сьогодні на порядку денному підготовка наших пілотів, перші групи вже відправлені до Великої Британії. На полі бою відбувається переформатування українських збройних сил за стандартами НАТО. Тому під час саміту НАТО Україна має почути конкретні меседжі про наше майбутнє в Альянсі. Це важливо для українського суспільства та для нашої армії", — наголосив Глава уряду.
Нагадаємо
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "Коаліція винищувачів" у своєму складі налічує уже вісім країн.