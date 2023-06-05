Подготовка украинских пилотов: первые группы уже отправлены в Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На повестке дня подготовка украинских пилотов, первые группы уже отправлены в Великобританию. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании Джеймсом Клеверли, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили вопросы вооруженной поддержки Украины, восстановления и интеграции нашего государства в НАТО.
Шмыгаль поблагодарил Клеверли за лидерство Британии в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов.
Цитата
"Сегодня на повестке дня подготовка наших пилотов, первые группы уже отправлены в Великобританию. На поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам НАТО. Поэтому во время саммита НАТО Украина должна услышать конкретные месседжи о нашем будущем в Альянсе. Это важно для украинского общества и для нашей армии", — подчеркнул Глава правительства.
Напомним
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "Коалиция истребителей" в своем составе насчитывает уже восемь стран.