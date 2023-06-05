Подготовка украинских пилотов: первые группы уже отправлены в Великобританию

Детали

Стороны обсудили вопросы вооруженной поддержки Украины, восстановления и интеграции нашего государства в НАТО.

Шмыгаль поблагодарил Клеверли за лидерство Британии в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов.

Цитата

"Сегодня на повестке дня подготовка наших пилотов, первые группы уже отправлены в Великобританию. На поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам НАТО. Поэтому во время саммита НАТО Украина должна услышать конкретные месседжи о нашем будущем в Альянсе. Это важно для украинского общества и для нашей армии", — подчеркнул Глава правительства.

Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "Коалиция истребителей" в своем составе насчитывает уже восемь стран.