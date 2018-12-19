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MIM-104 Patriot

У Міноборони заявили, що якість підготовки резервістів підвищилась

Київ • УНН

 • 6894 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Якість підготовки резервістів порівняно з минулими роками значно підвищилась. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У Міноборони заявили, що якість підготовки резервістів підвищилась

"Більша кількість резервістів на таких зборах перебувають уже не одноразово, мають досвід участі безпосередньо у бойових діях починаючи з 2014 року та в подальшому участі у тактичних навчаннях у складі бригад, до яких вони приписані", - це зазначив під час брифінгу начальник Управління підготовки персоналу Головного управління підготовки ЗС України полковник Микола Губінь, повідомили у відомстві.

Губінь також зазначив, що матеріально-технічна база навчальних центрів, що забезпечує наближення умов навчання до бойових, набуває розвитку. Так, 2018 року виділення фінансового ресурсу для її розвитку у порівнянні з 2017 роком збільшено більше ніж на 60 відсотків.

Важливу роль грає патріотичний дух резервістів та їх бажання навчатись. Основні зусилля покладені на навчання резервістів для Сухопутних військ Збройних Сил України. На цей час для них навчають 70 % резервістів.

Підготовка також проводиться для зенітно-ракетних та радіотехнічних підрозділів, бригад морської піхоти, Десантно-штурмових військ, підрозділів Сил спеціальних операцій, військ зв’язку, для військових частин оперативного забезпечення тощо.

"Готують резервістів найбільш досвідчені офіцери та сержанти навчальних центрів, близько 80% з яких брали участь в Операції об’єднаних сил. Адже за рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, проводиться постійна ротація викладачів та інструкторів до району ООС", - йдеться у повідомленні.

Полковник Микола Губінь також зазначив, що в 2019 році кількість резервістів, яких призивають на військові збори, кардинально не зміниться.

Нагадаємо, резервісти першої черги, які здійснюють підготовку у навчальних центрах, поїдуть додому до різдвяних свят, якщо не буде загроз вторгнення агресора на територію України.

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