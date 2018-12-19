В Минобороны заявили, что качество подготовки резервистов повысилась

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 81022 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 181363 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144229 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208504 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253689 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213707 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246496 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208324 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488393 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241404 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.4м/с
84%
Популярные новости

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 12175 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 10972 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 9082 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9456 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 6788 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265678 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241882 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327349 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488393 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579838 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33276 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208504 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79599 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76062 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81583 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Минобороны заявили, что качество подготовки резервистов повысилась

Киев • УНН

 • 6894 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Качество подготовки резервистов по сравнению с прошлыми годами значительно повысилось. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны заявили, что качество подготовки резервистов повысилась

"Большее количество резервистов на таком собрании находятся уже не раз, имеют опыт участия непосредственно в боевых действиях начиная с 2014 года и в дальнейшем участия в тактических учениях в составе бригад, в которых они приписаны", - это отметил во время брифинга начальник управления подготовки персонала главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губин, сообщили в ведомстве.

Губин также отметил, что материально-техническая база учебных центров, обеспечивает приближение условий обучения к боевым, приобретает развитие. В 2018 году выделения финансового ресурса для ее развития по сравнению с 2017 годом увеличены более чем на 60 процентов.

Важную роль играет патриотический дух резервистов и их желание учиться. Основные усилия возложенные на обучение резервистов для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В настоящее время для них обучают 70% резервистов.

Подготовка также проводится для зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений, бригад морской пехоты, десантно-штурмовых войск, подразделений сил специальных операций, войск связи, для воинских частей оперативного обеспечения и тому подобное.

"Готовят резервистов наиболее опытные офицеры и сержанты учебных центров, около 80% из которых участвовали в операции объединенных сил. Ведь по решению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, проводится постоянная ротация преподавателей и инструкторов в район ООС", - говорится в сообщении.

Полковник Николай Губин также отметил, что в 2019 году количество резервистов, которых призывают на военные сборы, кардинально не изменится.

Напомним, резервисты первой очереди, которые осуществляют подготовку в учебных центрах, поедут домой к рождественским праздникам, если не будет угроз вторжения агрессора на территорию Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.88
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,044.80
Ethereum
$1,576.68