Підготовка до візиту Зеленського в США: сторони обговорили можливість підписання низки документів

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“Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США”, — повідомили в ОП.

Деталі

За даними Офісу, під час зустрічі були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту. Обговорювалися також шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони, повідомили в ОПУ.

Так, Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання. Стюарт зі свого боку висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.

Контекст

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні повинна була відбутися у Вашингтоні 30 серпня. Пізніше її було перенесено на 31 серпня. Зміни до планів пов’язані з тим, що формат зустрічі глав держав був розширений і тепер передбачатиме зустріч віч-на-віч.

За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.