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Підготовка до школи: як вибрати шкільний одяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України порадили, що, при виборі шкільного одягу для дітей, потрібно звертати увагу на інформацію на етикетці про склад тканини, реквізити виробника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ, передає УНН.

Підготовка до школи: як вибрати шкільний одяг

"Обираючи шкільний одяг, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника", - зазначили у відомстві.

При цьому, у МОЗ порадили надавати перевагу дитячому одягу з максимальним вмістом натуральних волокон, адже натуральні тканини забезпечують повітропроникність і таким чином забезпечують тепловий комфорт.

У повністю синтетичному одязі, наприклад, з 100% поліестеру, уточнили у міністерстві, дитина може пітніти, ризикує переохолодитись і застудитись.

"Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними або виготовлені зі змішаних тканин. Мінімальний вміст натуральних волокон в одязі має становити 50%", - пояснили у відомстві.

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Крім того, зауважили у МОЗ, натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин. Учні старших класів можуть носити одяг, виготовлений як з натуральних, так і змішаних або штучних тканин. Це стосується шкільної форми або будь-якого одягу другого шару. Натільна білизна старшокласників має бути із натуральних або змішаних тканини (мінімальний вміст натуральних волокон - 50%).

Також при виборі одягу, порадили у МОЗ, варто звернути увагу на крій, якість фурнітури, а також, чи рівні рядки швів.

"Важливо, щоб ярлик у вигляді стрічки з інформацією по догляду був вшитий у шов - це свідчить про добросовісність виробника. Не варто купувати одяг, якщо маркувальний ярлик відсутній або, наприклад, закріплений булавкою", - наголосили у відомстві.

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Шкільна форма, як зазначили у міністерстві, має бути зручною й не обмежувати рухи дитини.

"Модні, але дуже вузькі речі - поганий варіант для шкільного одягу. Не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку строгі спідниці-олівці, а для хлопців - вузькі штани без резинки на поясі", - розповіли у відомстві.

До того ж, як вказали у МОЗ, уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров'я вашої дитини.

"Зазвичай, номер та дата висновку зазначені на етикетці. У продавця має бути копія цього висновку", - уточнили у міністерстві.

Також у МОЗ нагадали, що в Україні якість дитячого одягу регулюється державним стандартом (ДСТУ 4239:2003), що відповідає вимогам європейських екологічних стандартів, а гігієнічні вимоги до дитячих товарів - державними санітарними нормами та правилами, затвердженими наказом МОЗ України №1138.

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