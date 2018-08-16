Подготовка к школе: как выбрать школьную одежду

"Выбирая школьную одежду, обращайте внимание на информацию на этикетке о составе ткани и реквизитах производителя", - отметили в ведомстве.

При этом, в Минздраве посоветовали отдавать предпочтение детской одежде с максимальным содержанием натуральных волокон, ведь натуральные ткани обеспечивают воздухопроницаемость и таким образом обеспечивают тепловой комфорт.

В полностью синтетической одежде, например, из 100% полиэстера, уточнили в министерстве, ребенок может потеть, рискует переохладиться и простудиться.

"Для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными или изготовленные из смешанных тканей. Минимальное содержание натуральных волокон в одежде должно составлять 50%", - пояснили в ведомстве.



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Кроме того, отметили в Минздраве, нательное белье первоклассников (детей до 7 лет) должно быть изготовлено ​исключительно из натуральных тканей. Ученики старших классов могут носить одежду, изготовленную как из натуральных, так и смешанных или искусственных тканей. Это касается школьной формы или любой одежды второго слоя. Нательное белье старшеклассников должно быть с натуральных или смешанных тканей (минимальное содержание натуральных волокон - 50%).

Также при выборе одежды, посоветовали в Минздраве, стоит обратить внимание на крой, качество фурнитуры, а также, ровные строчки швов.



"Важно, чтобы ярлык в виде ленты с информацией по уходу был вшит в шов - это свидетельствует о добросовестности производителя. Не стоит покупать одежду, если маркировочный ярлык отсутствует или, например, закрепленный булавкой", - отметили в ведомстве.



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Школьная форма, как отметили в министерстве, должна быть удобной и не стеснять движения ребенка.



"Модные, но очень узкие вещи - плохой вариант для школьной одежды. Не следует выбирать для девушек младшего школьного возраста строгие юбки-карандаши, а для мужчин - узкие брюки без резинки на поясе", - рассказали в ведомстве.

К тому же, как указали в Минздраве, вся продукция для детей должна иметь заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверяющих безопасность этого товара для здоровья вашего ребенка.



"Обычно, номер и дата заключения указанны на этикетке. У продавца должна быть копия этого вывода", - уточнили в министерстве.

Также в Минздраве напомнили, что в Украине качество детской одежды регулируется государственным стандартом (ГОСТ 4239: 2003), что соответствует требованиям европейских экологических стандартов, а гигиенические требования к детским товарам - государственными санитарными нормами и правилами, утвержденными приказом МЗ Украины №1138.



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