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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Підготовка до школи: психологічні поради

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Перше вересня не за горами, а це значить, що скоро більшість українських дітей піде до школи. Як краще психологічно підготуватися до цього моменту розповіли в уряді, передає УНН.

Підготовка до школи: психологічні поради

1. Поступово відновлюйте шкільний розпорядок дня

Щоби уникнути стресу у вересні, важливо почати відновлювати звичний для школи режим і темп ще у серпні. Це стосується як наближення до "шкільного" режиму сну, так і поступового введення "домашніх завдань".

2. Створіть книгу спогадів і сформуйте список цілей на наступний рік

Доброю передшкільною традицією є створення своєрідної книжки спогадів. Зараз це може бути і презентація з відео та фото всього, що відбувалося влітку, і мікроблоги, і просто альбоми в соціальних мережах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підготовка до школи: як вибрати шкільний одяг

3. Подбайте про позитивне налаштування

Позитивне налаштування - це одне із найважливіших і, ймовірно, найскладніших завдань. Щоби сформувати позитивні асоціації з новим навчальним роком, важливо говорити з дітьми про початок навчання та усіляко демонструвати своє позитивне ставлення.

Раніше УНН повідомляв, як краще підібрати рюкзак для першачка.

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