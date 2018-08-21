Подготовка к школе: психологические советы

1. Постепенно восстанавливайте школьный распорядок дня



Чтобы избежать стресса в сентябре, важно начать восстанавливать привычный для школы режим и темп еще в августе. Это касается как приближение к "школьному" режиму сна, так и постепенного введения "домашних заданий".



2. Создайте книгу воспоминаний и сформируйте список целей на следующий год



Хорошей предшкольной традиции является создание своеобразной книги воспоминаний. Сейчас это может быть и презентация с видео и фото всего, что происходило летом, и микроблоги, и просто альбомы в социальных сетях.

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3. Позаботьтесь о позитивном настрое



Позитивный настрой - это одна из важнейших и, вероятно, самых сложных задач. Чтобы сформировать положительные ассоциации с новым учебным годом, важно говорить с детьми о начале обучения и всячески демонстрировать свое положительное отношение.



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