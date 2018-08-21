Подготовка к школе: психологические советы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Первое сентября не за горами, а это значит, что скоро большинство украинских детей пойдет в школу. Как лучше психологически подготовиться к этому моменту рассказали в правительстве, передает УНН.
1. Постепенно восстанавливайте школьный распорядок дня
Чтобы избежать стресса в сентябре, важно начать восстанавливать привычный для школы режим и темп еще в августе. Это касается как приближение к "школьному" режиму сна, так и постепенного введения "домашних заданий".
2. Создайте книгу воспоминаний и сформируйте список целей на следующий год
Хорошей предшкольной традиции является создание своеобразной книги воспоминаний. Сейчас это может быть и презентация с видео и фото всего, что происходило летом, и микроблоги, и просто альбомы в социальных сетях.
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3. Позаботьтесь о позитивном настрое
Позитивный настрой - это одна из важнейших и, вероятно, самых сложных задач. Чтобы сформировать положительные ассоциации с новым учебным годом, важно говорить с детьми о начале обучения и всячески демонстрировать свое положительное отношение.
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