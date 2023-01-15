Під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки - ДСНС

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"Надія є. Під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Наразі тривають роботи щодо її визволення", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо

У Дніпрі станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 12 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей).