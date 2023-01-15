Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины - ГСЧС

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"Надежда есть. Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. Сейчас продолжаются работы по ее освобождению", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

В Днепре по состоянию на 01:30 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей). Погибло 12 человек (из них 1 ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей).