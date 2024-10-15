Під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів у знайомого: підозру отримав експравоохоронець з Одеси
Київ • УНН
ДБР затримало колишнього правоохоронця, який вимагав 60 тисяч доларів у місцевого жителя Одеси. Підозрюваний видавав себе за працівника ДБР, погрожував та стежив за родиною потерпілого.
ДБР затримало колишнього правоохоронця з Одеси, який видавав себе за працівника Державного бюро розслідувань та вимагав у місцевого жителя 60 тисяч доларів США. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
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Як повідомляється, у вересні колишній правоохоронець вирішив "підзаробити" та почав вимагати у знайомого жителя Одеси 60 тисяч доларів США. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.
Експравоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною
Також повідомляється, що фігуранти публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій.
11 жовтня експравоохоронця зі спільником затримали під час одержання частини обумовленої суми – 25 тисяч доларів США.
Наразі колишньому правоохоронцю та його поплічнику повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).
Підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Слідство перевіряє можливість того, що фігурант систематично займався "вибиванням" грошей з інших громадян, додали в ДБР.
Також з’ясувалося, що експравоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна.
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