Під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів у знайомого: підозру отримав експравоохоронець з Одеси

ДБР затримало колишнього правоохоронця з Одеси, який видавав себе за працівника Державного бюро розслідувань та вимагав у місцевого жителя 60 тисяч доларів США. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Як повідомляється, у вересні колишній правоохоронець вирішив "підзаробити" та почав вимагати у знайомого жителя Одеси 60 тисяч доларів США. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.

Експравоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною