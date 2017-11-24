Під виглядом тракторних запчастин поляк намагався вивезти з України частини бронетехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На пункті пропуску “Краковець” на україно-польському кордоні прикордонники затримали автомобіль, в якому під виглядом запчастин до трактору громадянин Польщі намагався вивезти частини підвіски та прилади денного спостереження для бронетехніки. Про це УНН повідомили у Держприкордонслужбі України.
“Учора в пункті пропуску „Краковець“, що на українсько-польському кордоні, правоохоронці запобігли незаконному вивезенню з України товарів подвійного використання. Складові частини підвіски та прилади денного спостереження для бронетехніки виявили прикордонники відділу „Краковець“ разом з працівниками митниці у мікроавтобусі громадянина Польщі 1979 року народження”, — повідомили у ДПС.
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Під час оформлення на пункті пропуску поляк задекларував, що перевозить запчастини до тракторної техніки. Однак під час перевірки прикордонники виявили в автомобілі складові частини підвіски гусеничної техніки, а також 85 штук перископічних приладів денного спостереження до бронетехніки типу ТНПО-170А. Жодних дозвільних документів на вивезення товару водій не мав.
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З метою проведення подальшої експертної оцінки товари та предмети були вилучені.