Під виглядом тракторних запчастин поляк намагався вивезти з України частини бронетехніки

“Учора в пункті пропуску „Краковець“, що на українсько-польському кордоні, правоохоронці запобігли незаконному вивезенню з України товарів подвійного використання. Складові частини підвіски та прилади денного спостереження для бронетехніки виявили прикордонники відділу „Краковець“ разом з працівниками митниці у мікроавтобусі громадянина Польщі 1979 року народження”, — повідомили у ДПС.

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Під час оформлення на пункті пропуску поляк задекларував, що перевозить запчастини до тракторної техніки. Однак під час перевірки прикордонники виявили в автомобілі складові частини підвіски гусеничної техніки, а також 85 штук перископічних приладів денного спостереження до бронетехніки типу ТНПО-170А. Жодних дозвільних документів на вивезення товару водій не мав.

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З метою проведення подальшої експертної оцінки товари та предмети були вилучені.