Под видом тракторных запчастей поляк пытался вывезти из Украины части бронетехники

“Вчера в пункте пропуска „Краковец“ на украино-польской границе, правоохранители предотвратили незаконный вывоз из Украины товаров двойного использования. Составные части подвески и приборы дневного наблюдения для бронетехники обнаружили пограничники отдела „Краковец“ вместе с сотрудниками таможни в микроавтобусе гражданина Польши 1979 г.р.”, — сообщили в ГПС.

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Во время оформления на пункте пропуска поляк задекларировал, что перевозит запчасти к тракторной технике. Однако во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле составные части подвески гусеничной техники, а также 85 штук перископических приборов дневного наблюдения к бронетехнике типа ТНПО-170А. Никаких разрешительных документов на вывоз товара водитель не имел.

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С целью проведения дальнейшей экспертной оценки товары и предметы были изъяты.