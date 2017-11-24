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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71402 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58268 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66280 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74591 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Под видом тракторных запчастей поляк пытался вывезти из Украины части бронетехники

Под видом тракторных запчастей поляк пытался вывезти из Украины части бронетехники

Киев  •  УНН

 • 11459 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На пункте пропуска “Краковец” на украино-польской границе пограничники задержали автомобиль, в котором под видом запчастей к трактору гражданин Польши пытался вывезти части подвески и приборы дневного наблюдения для бронетехники. Об этом УНН сообщили в Госпогранслужбе Украины.

“Вчера в пункте пропуска „Краковец“ на украино-польской границе, правоохранители предотвратили незаконный вывоз из Украины товаров двойного использования. Составные части подвески и приборы дневного наблюдения для бронетехники обнаружили пограничники отдела „Краковец“ вместе с сотрудниками таможни в микроавтобусе гражданина Польши 1979 г.р.”, — сообщили в ГПС.

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Во время оформления на пункте пропуска поляк задекларировал, что перевозит запчасти к тракторной технике. Однако во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле составные части подвески гусеничной техники, а также 85 штук перископических приборов дневного наблюдения к бронетехнике типа ТНПО-170А. Никаких разрешительных документов на вывоз товара водитель не имел.

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С целью проведения дальнейшей экспертной оценки товары и предметы были изъяты.

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