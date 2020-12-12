Під стіни Офісу Венедіктової принесли вінок

Учасники акції поцікавились у правоохоронців, які були біля Офісу Генпрокурора, чи вийде до них Ірина Венедіктова. Не почувши відповіді - активісти поставили під стіни установи вінок.

Як повідомляв УНН, раніше активісти влаштували пікет під стінами Офісу Президента, аби нагадати про справу Шеремета.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.