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Під прикриттям лотерейних операторів нелегали відкривають ігрові зали по всій Україні

Під прикриттям лотерейних операторів нелегали відкривають ігрові зали по всій Україні

Київ • УНН

 • 8107 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Через відсутність регулятора з боку держави, нелегали, прикриваючись лотерейними операторами, відкривають ігрові зали по всій країні. Про це повідомила експерт з лотерейного бізнесу Зоряна Топорецька у програмі “Гра інтересів”, передає УНН.

“Безконтрольний лотерейний ринок призводить до того, що створюються так звані псевдооператори лотерей, які діють в тому числі під вивісками чинних операторів лотерей. Прикриваючись ними, вони проводять ігри на гральних автоматах та інші різноманітні азартні ігри”, — сказала З.Топорецька.

За словами експертів, більшість навіть забренодованих закладів не є власністю операторів лотерей “М.С.Л.” чи “УНЛ”. Все це відбувається через відсутність регулятора з боку держави.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уже більше двох років державними органами, відповідальними за роботу лотерейного ринку, створюються всілякі дискримінаційні умови для його учасників. В результаті обороти лотерейних компаній і відповідно податкові надходження від лотерейної діяльності знизилися практично в 10 разів, з 500 млн грн у 2014 році до 30 млн грн у поточному.

Крім того, Мінфін ще з 2012 року мав розробити нові ліцензійні умови для операторів державних лотерей та видати останнім нові ліцензії. Попри зауваження Мін’юсту та Державної регуляторної служби на адресу Мінфіну, останнім ліцензійні умови так і не розроблено.

Як раніше повідомляв УНН, чергову урядову ініціативу щодо легалізації азартних ігор, а саме законопроект № 4663, на який посилається Мінфін — у парламенті визнано корупційним

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