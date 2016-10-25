Под прикрытием лотерейных операторов нелегалы ​​открывают игровые залы по всей Украине

"Бесконтрольный лотерейный рынок приводит к тому, что создаются так называемые псевдооператоры лотерей, действующие в том числе под вывесками действующих операторов лотерей. Прикрываясь ими, они проводят игры на игровых автоматах и ​​другие разнообразные азартные игры", - сказала З.Топорецкая.

По словам экспертов, большинство даже забрендированных заведений не являются собственностью операторов лотерей "М.С.Л." или "УНЛ". Все это происходит из-за отсутствия регулятора со стороны государства.

Напомним, по данным СМИ, уже более двух лет государственными органами, ответственными за работу лотерейного рынка, создаются всевозможные дискриминационные условия для его участников. В результате обороты лотерейных компаний и соответственно налоговые поступления от лотерейной деятельности снизились практически в 10 раз, с 500 млн грн в 2014 году до 30 млн грн в текущем.

Кроме того, Минфин еще с 2012 года должен был разработать новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей и выдать последним новые лицензии. Несмотря на замечания Минюста и Государственной регуляторной службы в адрес Минфина, последний лицензионные условия так и не разработал.

Как ранее сообщал УНН, очередную правительственную инициативу по легализации азартных игр, а именно законопроект № 4663, на который ссылается Минфин - в парламенте признали коррупционной.