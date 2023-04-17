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Під Одесою біля під'їзду знайшли новонародженого: його відправили до лікарні

Під Одесою біля під'їзду знайшли новонародженого: його відправили до лікарні

Київ • УНН

 • 5240328 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У селищі Фонтанка Одеського району біля під'їзду будинку знайшли новонародженого хлопчика. Його доставили на огляд до обласного перинатального центру, потім перевели до міської дитячої лікарні. Стан дитини стабільний, інформує УНН з посиланням на Telegram Одеської міськради. 

Цитата

"Ввечері 16 квітня 2023 року у селищі Фонтанка біля під'їзду будинку було знайдено новонародженого хлопчика. Співробітниками екстреної медичної допомоги та поліції дитину було доставлено на огляд до обласного перинатального центру. Реанімаційних заходів немовля не потребувало", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Новонародженого перевели до міської дитячої лікарні для подальшого обстеження та необхідних медичних процедур. Наразі стан хлопчика стабільний, його зріст 52 см, вага близько 3500 грамів. Зазначається, що дитина народжена поза стаціонарним медичним закладом.

"Після завершення лікування подальша доля дитини буде вирішуватися згідно з чинним законодавством. Життя хлопчика врятоване, що дає йому згодом можливість бути переданим в сім'ю, де його будуть любити та піклуватимуться про нього", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо

У селі Стрітівка Обухівського району Київської області мати знайшла мертвою свою 12-річну дитину на горищі.

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