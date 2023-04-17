Под Одессой возле подъезда нашли новорожденного: его отправили в больницу

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В поселке Фонтанка Одесского района возле подъезда дома нашли новорожденного мальчика. Его доставили на осмотр в областной перинатальный центр, затем перевели в городскую детскую больницу. Состояние ребенка стабильное, информирует УНН со ссылкой на Telegram Одесского горсовета. 

Цитата

"Вечером 16 апреля 2023 года в поселке Фонтанка у подъезда дома был найден новорожденный мальчик. Сотрудниками экстренной медицинской помощи и полиции ребенок был доставлен на осмотр в областной перинатальный центр. В реанимационных мероприятиях младенец не нуждался", - говорится в сообщении.

Детали

Новорожденного перевели в городскую детскую больницу для дальнейшего обследования и необходимых медицинских процедур. Сейчас состояние мальчика стабильное, его рост 52 см, вес около 3500 граммов. Отмечается, что ребенок рожден вне стационарного медицинского учреждения.

"После завершения лечения дальнейшая судьба ребенка будет решаться согласно действующему законодательству. Жизнь мальчика спасена, что дает ему впоследствии возможность быть переданным в семью, где его будут любить и заботиться о нем", - отметили в горсовете.

Напомним

В селе Сретовка Обуховского района Киевской области мать нашла мертвым своего 12-летнего ребенка на чердаке.

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