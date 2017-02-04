Під обстрілами, без електрики та води - авдіївські реалії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51985 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 128642 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 133533 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 114084 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127258 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82964 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91515 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98008 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89190 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216199 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33165 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 37007 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14948 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14515 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37298 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 133553 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216208 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367292 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302722 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7194 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29182 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26265 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 114094 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31562 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Під обстрілами, без електрики та води - авдіївські реалії

Київ • УНН

 • 11325 перегляди

АВДІЇВКА-КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Авдіївці вже кілька днів відсутні водопостачання та електроенергія. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Під обстрілами, без електрики та води - авдіївські реалії

За повідомленнями жителів міста, вже протягом 7 днів в них немає електрики. Заряджають техніку — телефони та планшети в наметах для обігріву, що знаходяться на стадіоні Авдіївки. Більшість жителів відкрито підтримують Росію. Авдіївці звинувачують в обстрілі житлових кварталів тільки ВСУ, або ж вважають, обстріли бойовиків — відповідь на провокації ВСУ. Також не підтримують цілісність України і негативно ставляться до будь-яких українських ЗМІ, мотивуючи це тим, що “українські ЗМІ говорять лише неправду і налаштовують мирне населення одне проти одного”.

Жителі міста називають себе “мучениками Авдіївки”, при цьому в наметах для обігріву розпивають спиртні напої і постійно знаходяться в стані сильного алкогольного сп’яніння. На стадіоні, біля наметів обігріву людей годують мінімум 3 рази на день. Хоча кожен охочий, може їсти скільки завгодно, при цьому не забуваючи проклинати українську владу і ВСУ.

Люди похилого віку повідомили кореспонденту УНН, що не змогли отримати гуманітарну допомогу. За їхніми словами, вони не витримали довгого очікування в черзі, або нарікають на молодь Авдіївки, яка отримує гуманітарну допомогу по 3 рази. Як кажуть мешканці, ніде не фіксується кількість отриманої гуманітарної допомоги.

За вулиці Молодіжній, що знаходиться на околиці міста, зараз тривають відновлювальні роботи. Людям забивають вікна або фанерою, або целофаном. За словами Павла Малихіна, глави ВЦА Авдіївки, для того, щоб людям поставити нові вікна потрібно провести тендер серед фірм, що надають ці послуги, для цього потрібен час.

Також протягом дня співробітники ДТЕК проводили ремонтні роботи в промзоні. За словами чиновників, якщо вдасться закінчити ремонтні роботи сьогодні, то зможуть запустити фільтраційну насосну станцію і через 10-12 годин після запуску у жителів Авдіївки з’явиться питна вода. Наразі, по інформації зі штабу АТО, під Авдіївкою знову поновився бій, тому ремонті роботи ДТЕК були припинені.

Також чиновники повідомляють, що температура теплоносія 65-70 градусів тепла. І в квартирах комфортна температура для життя. Але за словами місцевих жителів, в квартирах, як і раніше холодно, опалення дають з періодичністю.

За останню добу пошкодження отримали будинки за адресою:
вул. Соборна (Леніна), 86;
вул. Незалежності (Радянська), 72;
вул. Дружби, 65, 69;
вул. Степова, 31, 85а;
вул. Першотравнева, 79 — потрапляння снаряда;
вул. Фестивальна, 72;
вул. МПС, 70а — пошкоджено дах та вікна;

Також сьогодні евакуйовані 30 людей, 16 з котрих — діти.

Нагадаємо, понад 7 тис. 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння з початку загострення ситуації у місті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75