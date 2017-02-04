Під обстрілами, без електрики та води - авдіївські реалії

За повідомленнями жителів міста, вже протягом 7 днів в них немає електрики. Заряджають техніку — телефони та планшети в наметах для обігріву, що знаходяться на стадіоні Авдіївки. Більшість жителів відкрито підтримують Росію. Авдіївці звинувачують в обстрілі житлових кварталів тільки ВСУ, або ж вважають, обстріли бойовиків — відповідь на провокації ВСУ. Також не підтримують цілісність України і негативно ставляться до будь-яких українських ЗМІ, мотивуючи це тим, що “українські ЗМІ говорять лише неправду і налаштовують мирне населення одне проти одного”.

Жителі міста називають себе “мучениками Авдіївки”, при цьому в наметах для обігріву розпивають спиртні напої і постійно знаходяться в стані сильного алкогольного сп’яніння. На стадіоні, біля наметів обігріву людей годують мінімум 3 рази на день. Хоча кожен охочий, може їсти скільки завгодно, при цьому не забуваючи проклинати українську владу і ВСУ.

Люди похилого віку повідомили кореспонденту УНН, що не змогли отримати гуманітарну допомогу. За їхніми словами, вони не витримали довгого очікування в черзі, або нарікають на молодь Авдіївки, яка отримує гуманітарну допомогу по 3 рази. Як кажуть мешканці, ніде не фіксується кількість отриманої гуманітарної допомоги.

За вулиці Молодіжній, що знаходиться на околиці міста, зараз тривають відновлювальні роботи. Людям забивають вікна або фанерою, або целофаном. За словами Павла Малихіна, глави ВЦА Авдіївки, для того, щоб людям поставити нові вікна потрібно провести тендер серед фірм, що надають ці послуги, для цього потрібен час.

Також протягом дня співробітники ДТЕК проводили ремонтні роботи в промзоні. За словами чиновників, якщо вдасться закінчити ремонтні роботи сьогодні, то зможуть запустити фільтраційну насосну станцію і через 10-12 годин після запуску у жителів Авдіївки з’явиться питна вода. Наразі, по інформації зі штабу АТО, під Авдіївкою знову поновився бій, тому ремонті роботи ДТЕК були припинені.

Також чиновники повідомляють, що температура теплоносія 65-70 градусів тепла. І в квартирах комфортна температура для життя. Але за словами місцевих жителів, в квартирах, як і раніше холодно, опалення дають з періодичністю.

За останню добу пошкодження отримали будинки за адресою:

вул. Соборна (Леніна), 86;

вул. Незалежності (Радянська), 72;

вул. Дружби, 65, 69;

вул. Степова, 31, 85а;

вул. Першотравнева, 79 — потрапляння снаряда;

вул. Фестивальна, 72;

вул. МПС, 70а — пошкоджено дах та вікна;

Також сьогодні евакуйовані 30 людей, 16 з котрих — діти.

Нагадаємо, понад 7 тис. 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння з початку загострення ситуації у місті.