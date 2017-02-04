Под обстрелами, без электричества и воды - Авдеевские реалии

По сообщениям жителей города, уже в течение 7 дней в них нет электричества. Заряжают технику - телефоны и планшеты в палатках для обогрева, находящихся на стадионе Авдеевки. Большинство жителей открыто поддерживают Россию. В Авдеевке обвиняют в обстреле жилых кварталов только ВСУ, или же считают, обстрелы боевиков - ответ на провокации ВСУ. Также не поддерживают целостность Украины и негативно относятся к любым украинским СМИ, мотивируя это тем, что "украинские СМИ говорят только ложь и настраивают мирное население друг против друга".

Жители города называют себя "мучениками Авдеевки", при этом в палатках для обогрева распивают спиртные напитки и постоянно находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На стадионе, возле палаток обогрева людей кормят минимум 3 раза в день. Хотя каждый желающий может есть сколько угодно, при этом не забывая проклинать украинскую власть и ВСУ.

Пожилые люди сообщили корреспонденту УНН, что не смогли получить гуманитарную помощь. По их словам, они не выдержали долгого ожидания в очереди, или жалуются на молодежь Авдеевки, которая получает гуманитарную помощь по 3 раза. Как говорят жители, нигде не фиксируется количество полученной гуманитарной помощи.

По улице Молодежной, что находится на окраине города, сейчас ведутся восстановительные работы. Людям вбивают окна или фанерой, или целлофаном. По словам Павла Малыхина, главы ВЦА Авдеевки, для того, чтобы людям поставить новые окна нужно провести тендер среди фирм, предоставляющих эти услуги, для этого нужно время.

Также в течение дня сотрудники ДТЭК проводили ремонтные работы в промзоне. По словам чиновников, если удастся закончить ремонтные работы сегодня, то смогут запустить фильтрационную насосную станцию ​​и через 10-12 часов после запуска у жителей Авдеевки появится питьевая вода. Сейчас по информации из штаба АТО, в Авдеевке снова возобновился бой, потому ремонтные работы ДТЭК были прекращены.

Также чиновники сообщают, что температура теплоносителя 65-70 градусов тепла. И в квартирах комфортная температура для жизни. Но по словам местных жителей, в квартирах по-прежнему холодно, отопления дают с периодичностью.

За последние сутки повреждения получили дома по адресу:

ул. Соборная (Ленина), 86;

ул. Независимости (Советская), 72;

ул. Дружбы, 65, 69;

ул. Степная, 31 85а;

ул. Первомайская, 79 - попадание снаряда;

ул. Фестивальная, 72;

ул. МПС, 70а - повреждена крыша и окна;

Также сегодня эвакуированы 30 человек, 16 из которых - дети.